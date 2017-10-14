دورة تَدريبية في مَجال الولادة الآمنة أَثناء الطّوارئ بمدينة جَالو.







جالو 14 أكتوبر 2017(وال)- نظم مركز الدرن للأمراض السارية بمدينة جالو

دورة تدريبية حول الولادة الآمنة أثناء الطوارئ من قبل جمعية القابلات

الليبية لرعاية الأمومة والطفولة وبرعاية مكتب الخدمات التمريضية جالو.

وتهدف الدورة إلى تدريب العنصر المحلي النسائي لاكتساب مهارات التعامل مع

الولادة الطبيعي في حالات الطوارئ،كالحروب والأزمات التي قد تؤدي إلى

انقطاع الطرق المؤدية إلى المستشفى، واستهدفت الدورة تدريب 40 عنصرًا من

الممرضات.

وقالت رئيسة الجمعية الليبية للقابلات الأستاذة" ناجية نويجي" إن الهدف

من الدورة هو تقديم خدمات صحية جيدة لدى المواطنين رغم التحديات التي

تواجه قطاع الصحة عموما في الوقت الراهن.



( وال - بنغازى )