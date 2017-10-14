شَركة ليبيانا تُطلق حَملة الحَقيبة المَدرسية في كُل أَنحاء البِلاد.السبت ، 14-10-2017 - 13:09:00





بنغازى 14 أكتوبر 2017 (وال)- كشفت شركة " ليبيانا " للهاتف المحمول
بالمنطقة الشرقية عن استكمال الاستعدادات لإطلاق حملة " الحقيبة المدرسية
للعام الدراسي 2017 - 2018 . م" .
وقالت الشركة إن الهدف من الحملة هو دعم لأطفال الأسر محدودة الدخل
الدارسين بالمؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية، من خلال توفير
مستلزماتهم الضرورية ليتمكنوا من استكمال الدراسة .
وأكدت الشركة أن الاستعدادات قد اكتملت لاطلاق الحملة في كل مناطق ليبيا
.

( وال - بنغازى )

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