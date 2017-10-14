عدد من رؤساء الجامعات يطالبون بتسوية الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس المتعاونين .السبت ، 14-10-2017 - 12:10:00



الخمس 14 أكتوبر 2017( وال )- طالب عدد من رؤساء الجامعات بمدن غريان ،
وبني وليد ، وصبراته ، ومصراته ، والزاوية ، والخمس ، وزليتن ، وطرابلس
بضرورة تسوية الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس المتعاونين ،
والمعيدين .
وناقش رؤساء الجامعات في اجتماع لهم مع وزير التعليم المفوض الدكتور
"عثمان عبد الجليل " بمقر جامعة الخمس الصعوبات التي تعاني منها هذه
المؤسسات التعليمية ، ودعوا إلى توفير المستلزمات الضرورية لاداء عملهم .
وقال الدكتور "عبد الجليل " انه تواصل مع وزير المالية بحكومة الوفاق
والذي اعطى بدوره تعليمات بتسييل الربعين الثاني ، والثالث للجامعات.

( وال )

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