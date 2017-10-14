اختتام مهرجان الفروسية بأبي ستة بطرابلس .





طرابلس 14 اكتوبر 2017 (وال)- اختتم بميدان الفروسية بابي ستة امس الجمعة

مهرجان الفروسية " الذي انتظم على مدى شهر كامل تحت شعار «كاس ليبيا

للسلام» بمشاركة فرسان من انحاء ليبيا كافة .

وحضر اختتام المهرجان عدد من المسؤولين ورئيس الهيئة الليبية لسباق

الخيل ورؤساء أندية الفروسية من مختلف المدن الليبية ومن محبي رياضة

الفروسية .

وجرت في اليوم الختامي السباقات النهائية للأشواط الأربعة عشر التي شهدها

المهرجان وتم توزيع الكؤوس على الفائزين في كل سباق .

(وال)