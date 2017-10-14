اختتام مهرجان الفروسية بأبي ستة بطرابلس .السبت ، 14-10-2017 - 12:02:00



طرابلس 14 اكتوبر 2017 (وال)- اختتم بميدان الفروسية بابي ستة امس الجمعة
مهرجان الفروسية " الذي انتظم على مدى شهر كامل تحت شعار «كاس ليبيا
للسلام» بمشاركة فرسان من انحاء ليبيا كافة .
وحضر اختتام المهرجان عدد من المسؤولين ورئيس الهيئة الليبية لسباق
الخيل ورؤساء أندية الفروسية من مختلف المدن الليبية ومن محبي رياضة
الفروسية .
وجرت في اليوم الختامي السباقات النهائية للأشواط الأربعة عشر التي شهدها
المهرجان وتم توزيع الكؤوس على الفائزين في كل سباق .
(وال)

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