اختتام مهرجان الفروسية بأبي ستة بطرابلس .
السبت ، 14- 10- 2017 - 12:02:00
طرابلس 14 اكتوبر 2017 (وال)- اختتم بميدان الفروسية بابي ستة امس الجمعة
مهرجان الفروسية " الذي انتظم على مدى شهر كامل تحت شعار «كاس ليبيا
للسلام» بمشاركة فرسان من انحاء ليبيا كافة .
وحضر اختتام المهرجان عدد من المسؤولين ورئيس الهيئة الليبية لسباق
الخيل ورؤساء أندية الفروسية من مختلف المدن الليبية ومن محبي رياضة
الفروسية .
وجرت في اليوم الختامي السباقات النهائية للأشواط الأربعة عشر التي شهدها
المهرجان وتم توزيع الكؤوس على الفائزين في كل سباق .
(وال)