رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع عدد من الخبراء تحسين خدمات القطاع الصحي .







طرابلس 14 أكتوبر 2017 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني أ " فائز السراج " الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع

كل من د. أيمن سيف النصر " عضو مجلس النواب ، و د.عيسى العمياني " وكيل

وزارة الصحة و د. راغب المبروك " عضو لجنة أزمة طرابلس عن الملف الصحي ،

و د. نبيل العجيلي " رئيس فريق تقديم الخدمة في برنامج الاتحاد الأوروبي

لدعم النظام الصحي في ليبيا ، و د. فريد العربي" مستشار الصحة بالمجلس

الرئاسي .

وقال رئيس المجلس الرئاسي في مستهل اللقاء إنه يود البحث في الإجراءات

العاجلة التي من شأنها إحداث تأثير ايجابي في مستوى تقديم الخدمات الصحية

في ليبيا لإستعادة ثقة المواطن في النظام الصحي .

وأشار إلى أنه يدرك حجم المشكلة وقلة الإمكانيات ، لذا يود البدء

الفوري بمعالجة المختنقات بإستكمال المشاريع المتأخرة وتأهيل المرافق

الصحية الحالية وتجهيزها ، خاصة مستشفيات الأطفال والعيون وتحديث أقسام

الحوادث وتحسين خدمات الإسعاف ، وإدخال وحدات الغسيل الكلوي بالمجمعات

الصحية المختلفة بعد تجهيزها لذلك .

وحدد المجتمعون عدد من الأولويات التي تتطلب إجراءات عاجلة مع وضع عدد من

المشاريع الأخرى ضمن أولويات خطة التحول إلى أن يتم تطوير الخدمات الصحية

وفق خطط المركز الوطني لتحسين النظام الصحي في ليبيا.



( وال )