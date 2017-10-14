رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفدا من أعيان غريان ومسؤولى البلدية والمؤسسات الأمنية .







طرابلس 14 أكتوبر 2017 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني أ " فائز السراج " بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس وفد من

أعيان مدينة غريان ومسؤولي المجلس البلدي والمؤسسات الأمنية بالمدينة .

وأعرب أعضاء الوفد عن دعمهم للنهج التوافقي للسيد رئيس المجلس

الرئاسي وتقديرهم البالغ لحرصه على اللقاء المباشر بالقيادات والاعيان

ومسؤولي البلديات بمناطق ليبيا المختلفة .

من جانبه رحب رئيس المجلس الرئاسي بأعضاء الوفد ، مؤكدا على الدور

الهام والحيوي للفعاليات الشعبية في تحقيق الاستقرار ولم الشمل ووحدة

الصف وترسيخ قيم التسامح والإخاء داخل المجتمع.

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة مجمل الأوضاع بمدينة غريان ، وما

تواجهه بعض القطاعات الخدمية من مصاعب وتحديات ، خاصة قطاعي المياه

والصحة.

واصدر رئيس المجلس الرئاسي قرارا فوريا بتخصيص مليوني دينار ليبي للبدء

في معالجة مشكلة المياه وترحيل مخصصات أخرى لمرحلة زمنية قريبة ، كما

أصدر تعليماته بدعم المرافق الصحية بالمدينة وتوفير ما ينقصها من أدوية

وأجهزة ومعدات ، وتوفير احتياجات القطاع الأمني من خلال وزارة الداخلية .

من ناحية ثانية أكد رئيس المجلس الرئاسي على دعم المؤسسات والمصانع

بالمدينة لتؤدي دورها الحيوي في خدمة البلد .

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي حرص حكومة الوفاق الوطني على تقديم الخدمات

لمناطق ليبيا كافة دون استثناء .. مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بطريقة

متوازنة ووفقا للأولويات وبما هو متاح من إمكانيات .

وعبر أعضاء الوفد في ختام هذا اللقاء عن تقديرهم العالى لتجاوب رئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أ " فائز السراج " السريع مع

مطالبهم مقدرين صعوبة الظرف الذي تمر به البلاد ومتمنين له التوفيق في

القيام بمهامه وأداء مسؤولياته .



( وال )