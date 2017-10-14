اتحاد طلبة جامعة الزيتونة يكرم أوائل الخرجين بكليتى التربية والعلوم .





ترهونة 14 اكتوبر 2017 (وال)- برعاية اتحاد طلبة جامعة الزيتونة احتفل

بمدرج كلية العلوم بتكريم أوائل الطلبة الخريجين لكليتي التربية

والعلوم للعام الجامعي 2015/2016 .

وحضر الحفل رئيس الجامعة الدكتور عبدالفتاح أبوبكر سالم والكاتب

العام للجامعة المهندس ميلود عبدالله ومسجلي كليتي العلوم والتربية

ورئيس اتحاد طلبة جامعة الزيتونة ضوء وعددا من اعضاء هيئة التدريس

والطلبة المكرمين واولياء امور الطلبة وجمعا من طلبة الكليتين. وتم خلال

الحفل توزيع شهادات الشكر والتقدير على الطلبة الأوائل لخرجي الكليتين

للعام الجامعي 2015/ 2016 م ، كما قام اتحاد الطلبة بتكريم السيد رئيس

الجامعة والكاتب العام للجامعة وعميدا كليتى التربية والعلوم وعدد من

الجهات التي تعاونت مع اتحاد الطلبة في اقامة هذا الحفل .

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