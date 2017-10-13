مباحثات بين البحرية الليبية والايطالية .

طرابلس 13 اكتوبر 2017 (وال)- بحث رئيس اركان القوات البحرية الليبية مع آمر الاسطول الايطالي دعم التعاون الفني واللوجيستي بين البحريتين الليبية والايطالية .

وتطرق الجانبان في الاجتماع الذي عقد بينهما الخميس في قاعدة طرابلس البحرية الى ماتم انجازه من عمليات الصيانة لقطع البحرية الليبية في ليبيا وامكانية نقل بعض القطع لصيانتها في ايطاليا .

كما تم التطرق وفق المكتب الاعلامي للبحرية الليبية الى امكانية تقديم الجانب الايطالي المساعدة الفنية في تطوير مجمع الورش وتوفير قطع الغيار لبعض القطع البحرية .

وكان آمر الاسطول الايطالي قد وصل الى قاعدة طرابلس البحرية على ظهر الزورق السدادة الليبي الذي استقله على بعد 18 ميلا خارج المياه الاقليمية الليبية والتي كان قد وصلها على متن احدى المدمرات الايطالية .

(وال)