رئيس منظمة " بصمة فن " : المنظمة تفتح أبوابها لكل المواهب الشابة لاحياء الفن الكلاسيكي .







طرابلس 13 أكتوبر2017 ( وال )- قالت رئيس منظمة " بصمة فن "

السيدة "وعد الشريف " إن المنظمة تفتح أبوابها لكل المواهب الشابة

لاحياء الفن الكلاسيكي ، كما ناشدت الجهات الثقافية والاعلامية بالعمل

على تذليل الصعاب أمام هذه المواهب لتحقيق اهداف المنظمة ومن ضمنها

الإرتقاء بالحس الفني الجمالي الذي يهذب النفوس ويبعث الأمن والطمأنينة .

وأعربت " الشريف " على هامش فعاليات معرض الفن الكلاسيكي في يومه

الثاني عن الشكر والتقدير للمسؤولين بالهيأة العامة للثقافة لدعمهم لهذا

المعرض ومساهمتهم في اظهاره بالمظهر اللائق ، ووقوفها الدائم مع كل نشاط

فني وثقافي .

يذكر أن الفضاء الثقافي بقصر الخلد العامر بمدينة طرابلس شهد الأربعاء

افتتاح المعرض الفني للرسم الكلاسيكي ، بمشاركة نخبة من المبدعين ،

وبتنظيم من مؤسسة بصمة فن ، ورعاية من الهيأة العامة للثقافة ، وقد شهد

البرنامج الثقافي المصاحب عزف موسيقي كلاسيكي للفنان العالمي الليبي "

فؤاد الأمير" ، ووصلات غنائية شابة من كل من" محمد التير ، ومحمد

الداموني، وهدى آدم.

وتشجيعا للمواهب الشابة المشاركة في فعاليات معرض الفن الكلاسيكي

تم شراء عدد من اللوحات الفنية المعروضة ، واقامة استفتاء على افضل

لوحتين بالمعرض وفي الختام تم توزيع شهادات الشكر والتقدير على الفنانين

المشاركين بهذا المعرض .



( وال )