رئيس منظمة " بصمة فن " : المنظمة تفتح
أبوابها لكل المواهب الشابة لاحياء الفن الكلاسيكي .
الجمعة ، 13- 10- 2017 - 12:56:00
طرابلس 13 أكتوبر2017 ( وال )- قالت رئيس منظمة " بصمة فن "
السيدة "وعد الشريف " إن المنظمة تفتح أبوابها لكل المواهب الشابة
لاحياء الفن الكلاسيكي ، كما ناشدت الجهات الثقافية والاعلامية بالعمل
على تذليل الصعاب أمام هذه المواهب لتحقيق اهداف المنظمة ومن ضمنها
الإرتقاء بالحس الفني الجمالي الذي يهذب النفوس ويبعث الأمن والطمأنينة .
وأعربت " الشريف " على هامش فعاليات معرض الفن الكلاسيكي في يومه
الثاني عن الشكر والتقدير للمسؤولين بالهيأة العامة للثقافة لدعمهم لهذا
المعرض ومساهمتهم في اظهاره بالمظهر اللائق ، ووقوفها الدائم مع كل نشاط
فني وثقافي .
يذكر أن الفضاء الثقافي بقصر الخلد العامر بمدينة طرابلس شهد الأربعاء
افتتاح المعرض الفني للرسم الكلاسيكي ، بمشاركة نخبة من المبدعين ،
وبتنظيم من مؤسسة بصمة فن ، ورعاية من الهيأة العامة للثقافة ، وقد شهد
البرنامج الثقافي المصاحب عزف موسيقي كلاسيكي للفنان العالمي الليبي "
فؤاد الأمير" ، ووصلات غنائية شابة من كل من" محمد التير ، ومحمد
الداموني، وهدى آدم.
وتشجيعا للمواهب الشابة المشاركة في فعاليات معرض الفن الكلاسيكي
تم شراء عدد من اللوحات الفنية المعروضة ، واقامة استفتاء على افضل
لوحتين بالمعرض وفي الختام تم توزيع شهادات الشكر والتقدير على الفنانين
المشاركين بهذا المعرض .
( وال )