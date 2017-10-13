رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يلتقي مع وفد الهيأة الطرابلسية.







طرابلس 13 أكتوبر2017 ( وال )- التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني أ " فائز السراج " بمقر المجلس بمدينة طرابلس أعضاء الهيأة

الطرابلسية التي تضم سبعة مؤسسات هي " مؤتمر طرابلس الوطني ، وتجمع

طرابلس الأهلي ، ومؤسسة التراث الطرابلسي ، ومجموعة التواصل ، ومنظمة آل

ليبيا ، ومنتدى تجمع المدينة ، ومنتدى الأصالة .

وأعرب أعضاء الهيأة الطرابلسية عن دعمهم لما يتخذه رئيس المجلس الرئاسي

من خطوات للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة، وأكدوا إن ما يتطلعون إليه

هو أن يصل المسار السياسي إلى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

ورحب رئيس المجلس الرئاسي بأعضاء الهيأة مثمنا جهودهم في ترسيخ مفهوم

المواطنة والدولة المدنية من خلال ما تقوم به الهيأة من لقاءات وعقد

ندوات .

وتحدث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أ " فائز السراج "

وفقاً لما أورده موقع المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عن مستجدات

الوضع السياسي وخارطة الطريق التي طرحها الممثل الخاص لأمين عام الأمم

المتحدة " غسان سلامة " .. مؤكدا دعمه لها حيث تفضي إلى ما يراه مخرجا

للازمة وهو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ، مشيرا إلى ملاحظاته التي

سبق وأن أبداها من أهمية وضع أطر زمنية لمراحل مبادرته ، إضافة إلى ضرورة

الحزم مع المعرقلين الذين يودون أن يبقى الحال على ما هو عليه حتى لا

يفقدوا مناصبهم وامتيازاتهم الحالية.

وأجاب السيد رئيس المجلس الرئاسي على عدد من التساؤلات التي طرحها أعضاء

الهيأة حول الدستور واتفق الجميع على أهمية طرحه للاستفتاء وفقا للمسار

الديمقراطي ليقرر الشعب ما يراه بشأنه.

وأعلن أعضاء الهيأة الطرابلسية بالمناسبة عن عزمهم ومن خلال الأعضاء من

الخبراء الاقتصاديين على تقديم ورقة عمل حول الأزمة النقدية ومناقشتها مع

السيد الرئيس ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورحب سيادته بكل مساهمة وطنية

لحلحلة ما يواجهه البلد من مختنقات .



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