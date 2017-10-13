افتتاح معرض الرسم الكلاسيكي الأول بقصر الخلد بطرابلس .







طرابلس 13 أكتوبر2017 ( وال )- تم بالفضاء الثقافي بقصر الخلد

العامر بمدينة طرابلس افتتاح المعرض الفني للرسم الكلاسيكي ، بمشاركة

نخبة من

المبدعين ، وبتنظيم من مؤسسة بصمة فن ، ورعاية من الهيأة العامة للثقافة

.

وقد بدأ الحفل بكلمة ألقاها أ " محمد الهدار " عضو اللجنة التسييرية

بالهيأة العامة للثقافة أكد فيها على إن هذا المعرض القصير في عمره

والكبير في صداه ، هو المعرض الأول لمنظمة شبابية تهتم بإبداعات الشباب

في مجال الرسم الكلاسيكي ، والذي يعكس من خلال اللوحات روح الإبداع

الإنساني والشبابي بشكل خاص ، وقال : " ونحن نفتتح اليوم هذا الحدث الفني

نؤكد دوما دعم الهيأة العامة للثقافة لإبراز جيل جديد من المواهب الشابة

وتوفير بيئة حاضنه لهم " كما أعرب بالمناسبة عن الشكر لجهود القائمين

والمشاركين بهذا المعرض .

تلى ذلك كلمة منظمة بصمة فن ألقاها أ " عيسى عمر الطبال ، أوضح

فيها بأن اللوحات المعروضة تظهر إبداعات وجماليات الفن الكلاسيكي بأيدي

شابة بهدف إحياء هذا النوع من الفن لما فيه من تهذيب للنفس وإكساب للحس

الجمالي كما يعد هذا المعرض فرصة لاكتساب المشاركين مهارات فنية وتربوية

وفقاً لطبيعة المواضيع التي تناولتها اللوحات الفنية بالمعرض .

بعد ذلك استمع الحضور لمعزوفة فنية ، وأغنية كلاسيكية من أغاني أم

كلثوم قدمها أحد المشاركين.

ثم جال الحضور بداخل المعرض حيث قدمت شروحا وافية من قبل الفنانين

المشاركين على اللوحات الكلاسيكية المشاركة، والمدارس الفنية التي تنتمي

إليها.

وتأتى هذه الخطوة الفنية تشجيعا لمشاركة الشباب على هذه الاعمال الفنية

وإيمانا من الهيأة العامة للثقافة بدورهم في شتى المجالات وإتاحة الفرصة

لهم لإبراز مواهبهم .

حضر حفل افتتاح المعرض الذي سيتواصل على مدى يومين ويضم لوحات لخمسة

وعشرين فنانا عضو اللجنة التسييرية بالهيأة العامة للثقافة أ " محمد

الهدار، ومدير إدارة الشؤون الإعلامية بالهيأة " خليفة الحامدي "، وعدد

من محبي الفنون والرسم الكلاسيكي .

( وال )