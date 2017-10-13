رئيس المجلس الرئاسي يناقش قضايا التعليم مع مسئولي الوزارة والمراقبين ونقابات المعلمين.







طرابلس 13 أكتوبر2017 ( وال )- بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني أ " فائز السراج" قضايا التعليم وما يواجهه القطاع من مختنقات في

اجتماع حضره وزير التعليم الدكتور" عثمان عبد الجليل "ووزير المالية "

أسامة حماد " ووكيل وزارة التعليم أ " عادل جمعة " ومدراء الإدارات

ومراقبي التعليم بالبلديات وعدد من ممثلي نقابات المعلمين.

ورحب رئيس المجلس الرئاسي في مستهل الاجتماع بالحضور وعبر عن سعادته

بلقاء هذه النخبة من مسئولي التعليم .. مؤكدا على أولوية التعليم في خطة

الحكومة فهو القاعدة الأساسية لنهضة الدول، وأن المعلم يؤدي رسالة سامية

ويجب أن يحظى بما يستحقه من اهتمام وتقدير، مضيفا بأنه إذا لم تسمح ظروف

البلد الاقتصادية بتلبية جميع مطالب القطاع فأن هذا لا يعني غلق الأبواب

بل البحث عن حلول والخروج من الاجتماع بمخرجات عملية لتنفيذ ما نستطيعه

الآن وفوراً وما يمكننا تحقيقه خلال أشهر وما هو استراتيجي طويل الأمد .

وتحدث وزير التعليم شاكراً للسيد رئيس المجلس الرئاسي ما يبديه من اهتمام

متواصل بقضايا التعليم وإيجاد حلول للمشاكل التي تراكم جلها على مدى

سنوات، وقبل تفصيل المختنقات جرى عرض ما تحقق من برامج في إطار

استراتيجية الوزارة ، وما تم اتخاذه من إجراءات لحل مشاكل القطاع مثل

تفعيل صندوق التكافل في مراقبات التعليم دعماً للمعلمين وصرف مكافآت

الامتحانات في الوقت المناسب قبل بدايتها.

وفي إطار المختنقات تم عرض عدد من المشاكل أبرزها حقوق المعلم المادية

والمعنوية والتي أكد السيد رئيس المجلس الرئاسي وفقاً لما جاء على موقع

المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أنها لا تساوي الجهد الذي يقدمه

ولم يتم إنصافه منذ عقود ، ووافق السيد الرئيس على ما قدمه مسئولي

التعليم من مقترحات بالمقدور تنفيذها وسيتضمنه قرار فوري بصرف علاوة

للمعلم عن كل حصة تدريس ، إضافة لمرتبه للتعليم المتوسط وللتعليم

الأساسي، كما دعا رئيس المجلس الرئاسي إلى الالتزام بصرف المرتبات في

موعدها إلى جانب صرف العلاوات.

وفي ختام الاجتماع أكد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية تضافر الجهود وأن

ما تم إقراره في اجتماع اليوم هو مجرد بداية وخطوة على طريق تحسين أوضاع

العاملين بالقطاع وتطوير التعليم بصفة عامة.

جدير بالذكر أن قطاع التعليم سيقيم خلال الأسبوع المقبل ورشة عمل تبحث

قضية العدالة الاجتماعية فيما يخص رواتب قطاع التعليم وستعرض النتائج على

السيد رئيس المجلس الرئاسي .

( وال )