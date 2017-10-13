وكيل وزارة المواصلات يجرى مباحثات مع المسؤولين الروس في موسكو.







موسكو 13 أكتوبر 2017 (وال)- عقد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق

الوطني السيد " هشام عبد الله أبو الشكيوات" والوفد المرافق له الذي يزور

العاصمة الروسية موسكو الخميس اجتماعاً موسعاً مع نائب وزير الزراعة

الروسي السيد " يقغيني نيبوكلوفون"، بحضور القائم بالأعمال بالسفارة

الليبية بموسكو السيد " مصطفي أبوسعيدة ".

وتم خلال هذا الاجتماع بحث آفاق التعاون بين البلدين في مجال

الزراعة والعديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ، اضافة إلى مناقشة

وضع آلية لتوفير السلع والخدمات الزراعية ، وكيفية زيادة نسبة الواردات

من القمح الروسي ، بما يغطي احتياجات السوق الليبي.

هذا وكانت قد بدأت ظهر الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو الجلسة

الافتتاحية الأولي لمباحثات التعاون الليبي الروسي برئاسة وكيل وزارة

المواصلات ، ومن الجانب الروسي نائب وزير التجارة والصناعة .

وأكد السيد الوكيل خلال كلمته التى ألقاها بالجلسة الافتتاحية

للمباحثات على الرغبة والحرص على تعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين

البلدين في مختلف المجالات ، خاصة في مجال المواصلات والسكة الحديدية

والطيران والكهرباء والزراعة والثروة الحيوانية والطاقة .

كما كانت هذه االمباحثات مناسبة دعا فيها الشركات الروسية إلى العودة

لاستئناف تنفيذ مشاريعها المتوقفة .. مؤكدا على ان نتائج هذا اللقاء لن

تصبح واقع حقيقي إلا بعد عودة البعثة الدبلوماسية الروسية لاستئناف عملها

من طرابلس اسوة ببعض سفارات الدول الأوروبية الأخرى.

( وال )