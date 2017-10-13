أوروبا تقدم مساهمات إضافية لدعم أنشطة أونروا .





بروكسل 13 اكتوبر 2017 (وال)-

وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

"الأونروا" لتقديم مبلغ 9,5 مليون يورو إضافية للمساعدة في سد النقص

الحاصل في موازنة الوكالة للعام الحالي والذي يؤثر سلباً على نوعية

خدماتها في مجالي الصحة والتعليم.



وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن نيته تقديم هذا المبلغ على هامش

الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عُقدت أواخر الشهر الماضي في

نيويورك.

وتأتي هذا المساهمة لتضاف إلى مبلغ 82 مليون يورو كان الاتحاد صرفها في

وقت سابق هذا العام لدعم برامج الأونروا.



وستساعد الأموال الجديدة كما جاء في بيان مشترك للأونروا وللاتحاد

الأوروبي على تأمين التعليم على 500 ألف طفل فلسطيني وتوفير الرعاية

الصحية الأساسية لأكثر من 3,5 مليون مريض وكذلك تقديم معونات مختلفة

لأكثر من ربع مليون فلسطيني يعانون من مخاطر مختلفة.

وفي هذا الإطار عبر المفوض الأوروبي المكلف شؤون سياسة الجوار "يوهانس

هان" عن تصميم الاتحاد الاستمرار في دعم الأونروا لتأمين خدمة اللاجئين

الفلسطينيين وقال “ندعو باقي المانحين إلى زيادة التضامن وتقاسم الأعباء

لضمان حصول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على الموارد الكافية

لضمان انجاز مهامها الرئيسية” حسب تعبيره.