تبادل اطلاق النار بين القوات الهندية والباكستانية في كشمير.





سرينجار 12 اكتوبر 2017 (وال)- قال مسؤولون إن القوات الهندية

والباكستانية تبادلت اطلاق النار واستهدف الجانبان مواقع بعضهما البعض

على خط السيطرة الذي يقسم كشمير اليوم الخميس.

وتبادل الجانبان اطلاق النار على خط السيطرة في منطقة بونش الحدودية على

بعد 185 كيلو مترا جنوب غرب مدينة سرينجار، العاصمة الصيفية لشطر كشمير

الخاضع لسيطرة الهند.

وقال مسؤول ان "الجيش الباكستاني قام اليوم باطلاق قذائف الهاون واطلاق

النار بشكل غير مبرر على خط السيطرة في منطقة بونش. وبدأ اطلاق النار

الذي استهداف مواقع هندية في قطاع كارمارا في حوالي الساعة 10:35 صباحا

بالتوقيت المحلي وكان يتم بشكل متقطع."

وقال مسؤولون في الجيش إنهم قاموا باطلاق النار وردوا بشكل مناسب على

القوات الباكستانية.

وذكر مسؤولون أنه حتى الآن لم ترد تقارير عن وقوع اضرار من الجانب الهندي

او الباكستاني.