بركان جبل سينابونغ يثور في اندونيسيا .





جاكرتا 12 اكتوبر 2017 ( وال )- ثار بركان جبل سينابونغ في منطقة كارو

بمقاطعة سومطرة الشمالية الاندونيسية في وقت مبكر من اليوم الخميس ،

قاذفا بأعمدة الرماد إلى نحو كيلومترين في السماء .

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن الثوران حدث في

تمام الساعة 2:45 صباحا بتوقيت جاكرتا أعقبه هزات مع رماد ارتفع إلى

مسافة كيلومترين في الاتجاهين الشرقي والجنوب الشرقي ، و1.5 كيلو متر في

الاتجاه الجنوبي من الفوهة.

وحسب مصادر اعلامية فإن الثوران لم يتسبب بحدوث إصابات إو أي اخلاءات

جديدة .

وكان البركان ثار امس الأربعاء ، أيضا ونفث الرماد إلى ما يصل إلى

مسافة 1.5 كم في السماء .

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