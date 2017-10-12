بركان جبل سينابونغ يثور في اندونيسيا .
الخميس ، 12- 10- 2017 - 16:10:00
جاكرتا 12 اكتوبر 2017 ( وال )- ثار بركان جبل سينابونغ في منطقة كارو
بمقاطعة سومطرة الشمالية الاندونيسية في وقت مبكر من اليوم الخميس ،
قاذفا بأعمدة الرماد إلى نحو كيلومترين في السماء .
وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن الثوران حدث في
تمام الساعة 2:45 صباحا بتوقيت جاكرتا أعقبه هزات مع رماد ارتفع إلى
مسافة كيلومترين في الاتجاهين الشرقي والجنوب الشرقي ، و1.5 كيلو متر في
الاتجاه الجنوبي من الفوهة.
وحسب مصادر اعلامية فإن الثوران لم يتسبب بحدوث إصابات إو أي اخلاءات
جديدة .
وكان البركان ثار امس الأربعاء ، أيضا ونفث الرماد إلى ما يصل إلى
مسافة 1.5 كم في السماء .
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