المنظمة الدولية للهجرة تعرب عن قلقها بعد اصطدام سفينة بقارب يحمل مهاجرين قبالة ساحل تونس .





الأمم المتحدة 12 اكتوبر 2017 ( وال )- اعربت المنظمة الدولية للهجرة عن

قلقها بعد اصطدام سفينة بقارب يحمل مهاجرين قبالة ساحل تونس ، مما ادى

إلى مقتل ثمانية مهاجرين الاحد الماضي .



ونقلت مصادر اعلامية اليوم عن بيان صحفي صادر عن المنظمة الدولية

للهجرة إلى أن قارب المهاجرين اصطدم بسفينة تابعة للبحرية التونسية ، حيث

كان على متن القارب ( 87 ) مهاجراً تم إنقاذ ( 38 ) منهم وما زال هناك ما

يقرب من ( 41 )آخرين في عداد المفقودين.

وتتحرى المنظمة عن وضع المهاجرين المفقودين الذين يعتقد أنهم قد

غادروا ميناء صفاقس التونسي متوجهين نحو إيطاليا ، كما أعلنت السلطات

التونسية أنها تجري تحقيقاً في ظروف الحادث.

وأعربت " لورينا لاندو " رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تونس

عن حزنها الشديد لوقوع هذه المأساة ، مشيرة إلى التزام المنظمة الدولية

للهجرة بدعم الهجرة الآمنة والكريمة.

وقالت إن المنظمة تشعر بالقلق إزاء تزايد أحداث الهجرة غير النظامية

من السواحل التونسية ، وتعمل عن كثب مع جميع الجهات المسؤولة لإيجاد حلول

طويلة الأجل.

يشار إلى ازدياد عدد المهاجرين التونسيين إلى إيطاليا في الفترة

الأخيرة حيث وصل أكثر من 1400 مهاجر إلى إيطاليا خلال شهر سبتمبر 2017

وحده حسب تقديرات المنظمة.

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