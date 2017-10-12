تواصل العروض التراثية بقلعة ودان الاثرية .

ودان 12 أكتوبر 2017 ( وال ) - تواصلت مساء أمس العروض التراثية بقلعة ودان الاثرية حيث أقيمت في الفترة المسائية شهدت ساحة وسط البلاد بودان مسابقات الرسم الطباشيري والرسم على الورق .

وشارك في هذه المسابقة اكثر من مائة طفل حيث عبر كل طفل بواسطة الطباشير على الارض عن موهبته في الرسم و ابدعاتهم على ارضية الساحة التى تحولت ‘الى الون ورسوم زاهية.

وقد كرمت اللجنة المشرفة على التظاهره الفائزين بمنحهم قلائد الابداع.

وفي ختام برنامج اليوم الثاني كانت هناك امسية ثقافية تراثية بقلعة ودان التاريخية شارك فيها عدد من المؤرخين المهتمين بتاريخ مدينة ودان قدموا خلالها سرد تاريخي لمدينة ودان والعادات والتقاليد والقصص المتدوالة والاغاني الشعبية في مواسم الزرع والحصد والافراح والصناعات القائمة على سعف التخيل.





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