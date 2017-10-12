الجهات الامنية في مصراته تقبض في منطقة السكت على مجموعة من المطلوبين وفق قائمة النائب العام .





مصراته 12 اكتوبر 2017 (وال) - أكد مصدر أمني بمدينة مصراته ان معلومات

وردت الى الجهات المختصة برصد تحركات مشبوهة في منطقة السكت جنوب المدينة

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واوضح المصدر لمراسل وكالة لانباء الليبية في مصراته ان الاجهزة الامنية

وضعت خطة اشتركت فيها عدد من الجهات الامنية تم فيها اقتحام الموقع

المشبوه اسفرت عن مقتل احد المتواجدين في الموقع وجرح احد العناصر

الامنية والقبض على عدد 8 افراد من المتواجدين في الموقع اتضح بعد

التحقيقات انهم من المطلوبين وفق القائمة التي اصدرها مكتب النائب العام

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كما قامت الجهات الامنية باقتحام موقع آخر لايبعد كثيرا على الموقع

الاول عثر بداخله على عدد من النازحين من المنطقة الشرقية اتضح انهم

لاعلاقة لهم بالمقبوض عليهم في الموقع الاول فتم اطلاق سراحهم فورا .

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