الوكالة الدولية للطاقة: (اوبك) ومنتجون اخرون ملتزمون بإعادة التوازن لسوق النفط .





باريس 12 اكتوبر 2017 ( وال )- قالت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الخميس

إن منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ومنتجين آخرين ملتزمون بإعادة

التوازن إلى سوق النفط بحلول العام المقبل 2018.

وذكرت الوكالة في (تقرير سوق النفط) الشهري أن التعاون الوطيد بين

اعضاء (اوبك) ومنتجين رئيسيين آخرين مثل روسيا يشير إلى امكانية إعادة

التوازن إلى سوق النفط والحيلولة دون تدهور الاسعار .

وأشار التقرير إلى أن القمة السعودية الروسية التي عقدت منذ بضعة

اسابيع عززت العلاقة بينهما وذلك بعد توقيع عدد من الاتفاقيات واصدار

بيانات تقترح خفض الانتاج الحالي من صادرات النفط الخام.

وذكر التقرير أن امداد النفط العالمي ارتفع في سبتمبر الماضي ليصل إلى

( 5ر97 ) مليون برميل يوميا وذلك بسبب ارتفاع بسيط في الانتاج من خارج

دول (اوبك).

وأضاف أن انتاج (اوبك) في سبتمبر الماضي لم يطرأ عليه اي تغيير اذ بلغ

( 65ر32 ) مليون برميل يوميا منخفضا بواقع ( 400 ) ألف برميل يوميا عن

سبتمبر من عام 2016 مقدرة التزام (اوبك) باتفاق خفض الانتاج بنسبة 86 في

المئة .

وشددت الوكالة على أهمية اجتماع اعضاء منظمة (اوبك) المزمع عقده في

فيينا في 30 من نوفمبر المقبل من حيث تحديد القرارات الخاصة بالانتاج

مشيدة بما تم انجازه حتى الوقت الحاضر.

وتوقعت الوكالة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في العام المقبل

2018 بواقع ( 4ر1 ) مليون برميل يوميا ليصل إلى ( 1ر99 ) مليون برميل

يوميا.

وأكد التقرير أن القيود المفروضة على انتاج النفط الخام ساهمت في

تحسين اسعاره ليقترب سعر البرميل من 60 دولار.

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