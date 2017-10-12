الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام
القادمة.
الخميس ، 12- 10- 2017 - 12:30:00
طرابلس 12 أكتوبر 2017 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال
الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
ملخص عام : طقس مستقر اليوم على اغلب المناطق بينما تتكاثر السحب يوم
الغد على المناطق الساحلية والجبل الاخضر واحتمال سقوط امطار متفرقة.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة :ـ
السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد و احتمال سقوط امطار خفيفة ومتفرقة
على بعض المناطق الساحلية وتكون الفرصة جيدة يوم الجمعة ، والرياح شمالية
شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول من مساء الغد الى شمالية غربية على
المناطق الساحلية ،ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (24-29) درجة
مئوية.
بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :ـ
السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين لآخر يوم الغد مع سقوط امطار
متفرقة على بعض المناطق الساحلية ومناطق الجبل الاخضر ، والرياح شمالية
إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح
مابين (26-29) درجة مئوية ومابين (22-25) درجة مئوية على مناطق الجبل
الاخضر وطبرق.
الجفرة - سبها - غات - غدامس -الحمادة :ـ
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية
خفيفة الى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (28-33)
درجة مئوية تصل إلى (38) درجة مئوية على غات .
الكفرة - تازربو - السرير :ـ
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة
السرعة تنشط أحياناً على الكفرة مما قد تسبب في إثارة الأثربة والرمال ،
ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (27-29) درجة مئوية.
..(وال)..