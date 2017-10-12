الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 12 أكتوبر 2017 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال

الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



ملخص عام : طقس مستقر اليوم على اغلب المناطق بينما تتكاثر السحب يوم

الغد على المناطق الساحلية والجبل الاخضر واحتمال سقوط امطار متفرقة.



رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة :ـ

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد و احتمال سقوط امطار خفيفة ومتفرقة

على بعض المناطق الساحلية وتكون الفرصة جيدة يوم الجمعة ، والرياح شمالية

شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول من مساء الغد الى شمالية غربية على

المناطق الساحلية ،ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (24-29) درجة

مئوية.



بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :ـ

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين لآخر يوم الغد مع سقوط امطار

متفرقة على بعض المناطق الساحلية ومناطق الجبل الاخضر ، والرياح شمالية

إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح

مابين (26-29) درجة مئوية ومابين (22-25) درجة مئوية على مناطق الجبل

الاخضر وطبرق.



الجفرة - سبها - غات - غدامس -الحمادة :ـ

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية

خفيفة الى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (28-33)

درجة مئوية تصل إلى (38) درجة مئوية على غات .



الكفرة - تازربو - السرير :ـ

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة

السرعة تنشط أحياناً على الكفرة مما قد تسبب في إثارة الأثربة والرمال ،

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (27-29) درجة مئوية.

..(وال)..