وصول سيولة مالية للمنطقة الجنوبية .





طرابلس 12 اكتوبر 2017( وال )- وصلت إلى مطار براك الشاطى أمس ( 50

) مليون دينار ليبي مخصصة من مصرف ليبيا المركزي للمصارف التجارية

بالمنطقة الجنوبية .

وأوضح عميد بلدية سبها "حامد الخيالي " في تصريحات صحفية ان المجلس

البلدي سيعقد اجتماعا مع مديري المصارف لوضع آلية موحدة لتوزيع السيولة

النقدية ، وتحديد سقف ثابت لسحب مرتبات المواطنين.

وأضاف "الخبالي " ان القيمة المخصصة لاتكفي جميع مناطق الجنوب ،

مطالبا مصرف ليبيا المركزي بتوفير قيمة اضافية من أجل ان يتمكن جميع

المواطنين من سحب مرتباتهم.

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