وصول سيولة مالية للمنطقة الجنوبية .الخميس ، 12-10-2017 - 12:26:00



طرابلس 12 اكتوبر 2017( وال )- وصلت إلى مطار براك الشاطى أمس ( 50
) مليون دينار ليبي مخصصة من مصرف ليبيا المركزي للمصارف التجارية
بالمنطقة الجنوبية .
وأوضح عميد بلدية سبها "حامد الخيالي " في تصريحات صحفية ان المجلس
البلدي سيعقد اجتماعا مع مديري المصارف لوضع آلية موحدة لتوزيع السيولة
النقدية ، وتحديد سقف ثابت لسحب مرتبات المواطنين.
وأضاف "الخبالي " ان القيمة المخصصة لاتكفي جميع مناطق الجنوب ،
مطالبا مصرف ليبيا المركزي بتوفير قيمة اضافية من أجل ان يتمكن جميع
المواطنين من سحب مرتباتهم.
... وال ...

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