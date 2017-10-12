تأبين لشهداء المصالحة الوطنية شيوخ بني وليد .





طرابلس 12 اكتوبر 2017( وال )- نظم منتدى الوسط للثقافة والتنمية

وبرعاية المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بطرابلس حفل تأبين لشهداء

المصالحة الوطنية والسلام، الشيخ خميس محمد اسباقه، والشيخ عبدالله محمد

انطاط، ومرافقيهم عادل ميلاد بن جديرية، وموسي مسعود الضبع الذين طالتهم

ايدي الغدر والخيانة في مزدة عقب اجتماع للمصالحة بين القبائل في المنطقة

. حضر حفل التأبين الذي اقيم بفندق كورنتيا بطرابلس النائب "احمد معتيق "

نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، وأعضاء من مجلس النواب،

ومجلس الدولة، ورئيس الحكومة السابق السيد عبدالرحيم الكيب، وعضو اللجنة

التسييرية للهيئة العامة للثقافة السيد محمد الهدار، وأعضاء المجالس

العليا لأعيان ورفلة، والتبو، والطوراق، والأمازيغ، وعدد من المثقفين،

والإعلاميين والصحفيين.

وتناول حفل التأبين العديد من الكلمات التى عبرت عن عميق مواساتهم لذوي

الشهداء، وأشادت بجهود ومناقب الشهداء في مهمتهم النبيلة في الصلح بين

فرقاء الوطن، وهو الواجب الذي ينبغي التضحية من أجله، وطالبوا الجهات

الأمنية البحث عن الجناة، والتحقيق في ملابسات هذا الحادث، ومعاقبة

المجرمين الذين ارتكبوا جريمة الاغتيال البشعة للشهداء، كما ترحموا على

شهداء القضاء والشرطة الذين تم اغتيالهم أمام مجمع المحاكم بمصراتة.

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