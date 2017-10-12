مَشروع إِسكان جَديد لدَار رعاية الطّفل في بَنغازي .





بنغازي 12أكتوبر 2017(وال )- ذكرت مصادر دار رعاية الطفل في بنغازي

عن البدء في إنشاء مشروع إسكان جديد في منطقة "الرحبة" يتناسب مع مطلبات

الرعاية الاجتماعية للأطفال.

وأكدت الدار أن الانتقال إلى دار رعاية الأطفال الجديد سيكون خلال 5 او 6

أشهر،الأولى من العام 2018 على أقصى تقدير.

وقالت إن الدولة تسعى جاهدة لتوفير الإمكانيات المناسبة رغم الظروف

الراهنة،وهو ما جعل دار الطفل تتمتع بميزانية ثابتة تصرف بشكل منتظم

ومستمر رغم الوضع العام الذي لا يخفي عن الكثير.

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