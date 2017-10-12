اختتام ورشة العمل النقاشية حول (توفير البيئة التعليمية المناسبة
لإندماج الفئات الخاصة).
الخميس ، 12- 10- 2017 - 11:58:00
طرابلس 12 أكتوبر 2017 ( وال ) - اختتمت بطرابلس ورشة العمل النقاشية حول
(توفير البيئة التعليمية المناسبة لإندماج الفئات الخاصة) والتي نظمها
المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بالتعاون مع مكتب تعليم واندماج
الفئات الخاصة بوزارة التعليم .
وحضر اختتام الورشة وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق ورئيس اللجنة
التسييرية لنقابة المعلمين وعضوات من مكتب تمكين المرأة بوزارة التعليم.
وتخلل الحفل الختامي للورشة الذي اقيم أمس بمقر المركز ، عرض التوصيات
العامة للورشة ومسودات خطط العمل التي وضعت من المشاركين فيها وتم
الاتفاق على صياغتها في خطة عمل واحدة بالاضافة الى منح شهائد المشاركة
للمستهدفين بهذه الورش التدريبية.
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