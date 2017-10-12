اختتام ورشة العمل النقاشية حول (توفير البيئة التعليمية المناسبة لإندماج الفئات الخاصة).





طرابلس 12 أكتوبر 2017 ( وال ) - اختتمت بطرابلس ورشة العمل النقاشية حول

(توفير البيئة التعليمية المناسبة لإندماج الفئات الخاصة) والتي نظمها

المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بالتعاون مع مكتب تعليم واندماج

الفئات الخاصة بوزارة التعليم .

وحضر اختتام الورشة وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق ورئيس اللجنة

التسييرية لنقابة المعلمين وعضوات من مكتب تمكين المرأة بوزارة التعليم.

وتخلل الحفل الختامي للورشة الذي اقيم أمس بمقر المركز ، عرض التوصيات

العامة للورشة ومسودات خطط العمل التي وضعت من المشاركين فيها وتم

الاتفاق على صياغتها في خطة عمل واحدة بالاضافة الى منح شهائد المشاركة

للمستهدفين بهذه الورش التدريبية.

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