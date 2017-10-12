النائب أحمد معيتيق يشارك في مراسم تأبين شهداء المصالحة .



طرابلس 12 أكتوبر 2017 - (وال )- شارك النائب بالمجلس

الرئاسي "أحمد معيتيق" مساء أمس الأربعاء في مراسم تأبين شهداء المصالحة

الذي أقامه المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة في طرابلس تحت شعار" كلنا فداء

للوطن" .

وقدم النائب "أحمد معيتيق"، خلال كلمه له بالمناسبة تعازيه لأسر

الشهداء، وقبائل ورفلة ومواساته لهم لفقدان الحكماء والعقلاء الذين بذلوا

جهوداً كبيرة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا .

وأثنى معيتيق على رجال بني وليد وقبائل ورفلة لما قدموه من أجل

ليبيا والمصالحة ولم شمل الليبين .. مؤكداً على أن الرابط الحقيقي بين

أبناء الشعب الليبي لا يمكن أن تفرقه الحروب والنزاعات ..داعيا الليبين

كافة الى السعي من أجل المصالحة وتضميد جراحهم بأنفسهم.

طالب النائب "معيتيق " بتسمية أحد الشوارع أوالميادين بأسمائهم حتى

تبقى ذكراهم راسخة في الأذهان باعتبارهم شهداء المصالحة الوطنية.

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