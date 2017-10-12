جَمعية بَنغازي للتصوير الفُوتوغرافي تُشارك في حَدث "فوتو ووك" العَالمي .





بنغازى12 أكتوبر 2017(وال )- نظمت جمعية بنغازي للتصوير الفوتوغرافي

رحلة جماعية خلال الأيام الماضية بهدف إحياء الحدث السنوي العالمي "فوتو

ووك" الذي تنظمه مؤسسة "كيلبي ون".

وشارك فى هذه الرحلة قرابة 50 مصورا فوتوغرافيا محترفين وهاوين في الحدث

الذي نظم داخل المدينة الأثرية في كل من توكرة وطلميثة؛حيث تجول المصورون

في المدينتين الأثريتين بهدف التقاط الصور بالمناسبة، و"الفوتو ووك" هو

حدث عالمي يخرج فيه المصورون للمشاركة فى العديد من المدن حول العالم.

...( وال بنغازى)...