النائب أحمد معيتيق يبحث مع رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني آلية عمل الهيئة .





طرابلس 12 اكتوبر 2017 - (وال) _ بحث النائب بالمجلس الرئاسي

"أحمد معيتيق" مساء أمس مع رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم

التقني والفني " عادل الزنداح" آلية عمل الهيئة .

ووضع" الزنداح" النائب " أحمد معيتيق" في صورة المشاكل والمختنقات

التي تعيق سير عمل الهيئة وأدت إلى قصورها في تأدية المهام الموكلة لها .

من جهته أكد النائب " معيتيق" على أهمية الكليات التقنية والمعاهد

العليا والمتوسطة، والدور الذي تقوم به لخلق جيل من المهنين والتقنيين في

مختلف التخصصات ..مؤكدا على ضرورة دعمها وحلحلة المختنقات التي تعيقها.

والجدير بالذكر ان الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني تضم أكثر

من" 503 "، مابين كلية ومعهد موزعين بمختلف مناطق ليبيا ويدرس بها اكثر

من "130" الف طالب وطالبة في مختلف التخصصات.

... وال ...