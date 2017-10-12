المجلس البلدي أوجلة إجتماع .





اوجله 12 اكتوبر 2017 ( وال ) -عُقد صباح اليوم بمقر المجلس البلدي

أوجلة إجتماع ضم وكيل ديوان بلدية أوجلة ومدير الشؤون الإدارية والمالية

مع رئيس مركز الشرطة الزراعية أوجلة ورئيس الدوريات المركزية للشرطة

الزراعية بالمنطقة الشرقية.

وناقش المجتمعون أهم أعمال الشرطة الزراعية ببلدية أوجلة والمشاريع التي

تتبعها وأخر الحملات لجهاز الشرطة .

وتم خلال الإجتماع بحث إمكانية عقد اجتماع موسع لإدارة الشرطة الزراعية

على مستوى ليبيا ببلدية أوجلة خلال الأيام القادمة يضم فروع الشرطة

الزراعية بالمناطق الليبية مع الإدارة العامة للجهاز لمناقشة بعض المشاكل

المتعلقة بالجهاز وتذليل كافة الصعوبات التى تواجه الجهاز .

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