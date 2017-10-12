اعادة افتتاح مدرسة الفتح للتعليم الاساسى بسرت بعد اكتمال اعمال صيانتها من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائى.





سرت 12 اكتوبر 2017(وال)_ احتفل أمس بافتتاح مدرسة الفتح للتعليم

الاساسى بسرت بعد صيانتها من برنامج الامم المتحدة الانمائى undp .

وحضر حفل الافتتاح عميد بلدية سرت وعضو المجلس البلدى سرت المكلف

بمتابعة التعليم ومنسق مشاريع برنامج الامم المتحدة الانمائى undp بسرت

ومدراء مكاتب الاعلام والتعاون الدولى وشؤون مكتب عميد البلدية بالمجلس

البلدى سرت ومدير مكتب الخدمات التعليمية بسرت واعيان سرت وادارة مدرسة

الفتح بسرت

وأوضح مسؤول الاعلام المتحدث الرسمى باسم المجلس البلدى سرت أن

اعمال الصيانة لمدرسة الفتح هي ضمن عشر مشاريع لصيانة مدراس تعليمية يقوم

بها برنامج الامم المتحدة الانمائى undp بسرت.

واشار ان اعمال الصيانة لمدرسة الفتح للتعليم اشتملت على اعمال

صيانة فى شبكات الكهرباء واعمال سباكة ومرافق صحية بالكامل وتركيب نوافد

وابواب جدبدة للفصول الدراسية والمكاتب الادارية بالمدرسة واعمال طلاء

لجدران المدرسة وابواب حماية حديدية وتركيب زجاج للنوافد بالكامل واعادة

صيانتها وتركيب شباببك المونيوم جديدة للفصول الدراسية بالمدرسة التى

تتكون من تلاثة طوابق وتحوى عل عشرون فصل دراسى ويدرس بة اكثر من الف

ومائتان طالب وطالبة,

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