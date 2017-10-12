قرار وزير التعليم رقم (1533) بشأن إيفاد طلبة للدراسة بالخارج.





طرابلس 12 أكتوبر 2017 ( وال ) - اصدر وزير التعليم القرار رقم (1533)

بشأن إيفاد الطلبة الاوائل للشهاد الثانوية بقسميها الادبي والعلمي للعام

الدراسي 2016/2017 من المناطق الجنوبية للدراسة الجامعية بالخارج للحصول

على درجة البكالوريوس والليسانس على نفقة الدولة الليبية .

ونص القرار في مادته الاولى على أن يوفد الطلبة المذكورين في القرار

وعددهم 17 طالب وطالبة من القسم الادبي و 17 طالبة وطالبة من القسم

العلمي . وأوضحت وزارة التعليم على صفحتها الرسمية أنه قد تم في هذا القرار

اختيار طالبين من كل بلدية من بلديات الجنوب والذين تحصلوا على الترتيب

الاول من القسم العلمي والأول من القسم الأدبي من كل بلدية باستثناء

بلديتي سبها والجفرة حيث تم اختيار أربعة طلاب من البلديتين إثنان من

القسم العلمي وإثنان من القسم الأدبي.

وأشارت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار سياسة الوزارة بشأن تشجيع

التنمية المكانية والبشرية لمناطق الجنوب الليبي والذي هو بمثابة خطوة في

سلسلة من الاجراءات تنتهجها الوزارة في هذا الخصوص.

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