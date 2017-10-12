الفنانة حميدة صقر تحصل على المرتبة الأولى بمجال الفن التشكيلي من اكسبو بلجيكا الدولي.



طرابلس 12 اكتوبر 2017 ( وال ) - تحصلت الفنانة الليبية

الاستاذة بكلية الفنون بجامعة طرابلس "حميدة صقر" على المرتبة الأولى

بمعرض اكسبو الدولى للفن التشكيلي .

وحضر افتتاح هذا المعرض الذي اقيم بمدينة سبا ببلجيكا بمشاركة 14

عشر دولة من مختلف قارات العالم العديد من الفنانين والمبدعين والمهتمين

من مختلف انحاء العالم .

يذكر أن الفنانة التشكيلية حميدة صقر، ، تشارك بفعالية في معارض

الفن التشكيلي المحلية والدولية وتسعى لإبراز الفن التشكيلي الليبي في

مختلف مشاركتها.

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