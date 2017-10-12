الفنانة حميدة صقر تحصل على المرتبة الأولى بمجال الفن التشكيلي من اكسبو بلجيكا الدولي.الخميس ، 12-10-2017 - 11:22:00


طرابلس 12 اكتوبر 2017 ( وال ) - تحصلت الفنانة الليبية
الاستاذة بكلية الفنون بجامعة طرابلس "حميدة صقر" على المرتبة الأولى
بمعرض اكسبو الدولى للفن التشكيلي .
وحضر افتتاح هذا المعرض الذي اقيم بمدينة سبا ببلجيكا بمشاركة 14
عشر دولة من مختلف قارات العالم العديد من الفنانين والمبدعين والمهتمين
من مختلف انحاء العالم .
يذكر أن الفنانة التشكيلية حميدة صقر، ، تشارك بفعالية في معارض
الفن التشكيلي المحلية والدولية وتسعى لإبراز الفن التشكيلي الليبي في
مختلف مشاركتها.
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