مقتل 37 شخصا جراء فيضانات وانهيارات أرضية في فيتنام.





هانوي 12 اكتوبر 2017 ( وال ) - أعلنت وكالة الحماية من الكوارث في

فيتنام اليوم الخميس مقتل " 37 " بينما اعتبر 40 في عداد المفقودين بسبب

الامطار الغزيرة التي هطلت على الأقاليم الشمالية والوسطى بالبلاد .

وقالت لجنة التوجيه المركزية للوقاية من الكوارث الطبيعة ومكافحتها

على موقعها الإلكتروني إن 21 شخصا آخرين أصيبوا بعد وقوع انهيارات أرضية

وفيضانات مما دفع السلطات لتصريف مياه من وراء السدود.

وجرى إجلاء أكثر من 17 ألف أسرة في حين انهار أكثر من 200 منزل وغمرت

المياه قرابة 18 ألف منزل أو ألحقت بها أضرارا.

وذكرت اللجنة أن نحو 20 ألف فدان من حقول الأرز تضررت بينما نفق قرابة 40

ألفا من الماشية أو جرفتها المياه.

وكثيرا ما تتعرض فيتنام لعواصف أو فيضانات مدمرة بسبب سواحلها الطويلة.

وقتل أكثر من 200 شخص في عواصف في العام الماضي.

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