اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولى تقدم مساعدات غدائية ومفروشات لسكان منطقة الغربيات بسرت.





سرت 12 اكتوبر 2017(وال)_ سيرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولى

بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر الليبى مصراتة قافلة مساعدات لسكان

منطقة الغربيات بسرت .

وقال المتحدث الرسمى بالمجلس البلدى سرت لوكالة الانباء الليبية ان

اللجنة استهدفت فى توزيع هذه القافلة من المساعدات لاكثر من 750 اسرة وان

المساعدات التى تم تسليمها للاسر حسب كتيب الاسرة تمتلث فى سلة غدائية

ومفروشات ومواد تنظيف واغطية .

...(وال سرت)...