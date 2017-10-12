النفط يهبط بفعل زيادة مخزونات الخام الأمريكية.





سنغافورة 12 اكتوبر 2017 ( وال ) - هبطت أسعار النفط اليوم الخميس

متأثرة بزيادة مخزونات الوقود الأمريكية على الرغم من جهود منظمة البلدان

المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج وإعادة التوازن إلى السوق.

وبحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط في

العقود الآجلة مقابل 50.98 دولار للبرميل بانخفاض 32 سنتا، أو ما يعادل

0.6 بالمئة، عن التسوية السابقة.

وسجلت خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 56.58 دولار

للبرميل بانخفاض 36 سنتا أو 0.6 بالمئة عن آخر تسوية.

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