النائب بالمجلس الرئاسي يتابع سير عمل شركة البريقة في توفير احتياجات الوقود والغاز.





طرابلس 12 أكتوبر 2017 ( وال ) - اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي

"أحمد معيتيق" امس الأربعاء الذى عقد بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس مع

رئيس مجلس إدارة الشركة البريقة لتسويق النفط والغاز "فؤاد دحيم"، وعدد

من المختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط والغاز، وبحضور وكيل وزارة التخطيط

"محمد زيدان"، إضافة إلى عدد من المستشارين والمندوبين عن وزارتي المالية

والاقتصاد والصناعة.

وتم خلال الاجتماع سير عمل شركة البريقة في توفير الاحتياجات الاساسية

للمواطن المتمثلة في الوقود وغاز الطهي، إضافة إلى احتياجات الشركة

العامة للكهرباء والشركة العامة للمياه من الوقود وأهمية الاستمرار في

تلبية الاحتياج المحلي من كافة أنواع المحروقات.

كما نوقش خلال هذا الاجتماع امكانية معالجة ضعف تحصيل إيرادات السوق

المحلي من المبيعات النفطية لحساب الخزانة العامة، من أجل ضمان تمويل

الترتيبات المالية المعتمدة للعام 2017م، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات

التي يتعين اتخاذها للتغطية المالية لفارق توريدات السوق المحلي من

المحروقات.

وتم الاتفاق خلاله على بعض الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان التزام

كافة الجهات المحلية العامة والخاصة بسداد التزاماتها من المحروقات

وإحالتها لحساب الإيراد العام، إضافة إلى وضع الآلية التي تضمن ذلك.

كما أتفق الحضور على تكليف شركة البريقة لتسويق النفط والغاز باتخاذ ما

يلزم من إجراءات تنفيذية لضمان تحصيل قيمة المبيعات النفطية من قبل كافة

الجهات المحلية "وزارات – شركات" وإحالة ما يتم تحصيله لحسابات الخزانة

العامة، مع إمكانية وقف تزويد كافة الجهات التي لا تمتثل للنظم

والتعليمات الصادرة بالخصوص، وتشكيل لجنة تسوية الديون السابقة مع

المستهلكين وشركات التوزيع والجهات المحلية.

وأكدوا في بنود الاتفاق على ضرورة تفعيل لجنة المقاصة المالية مع

المستهلكين المشكلة من وزارة المالية وبمشاركة الجهات ذات العلاقة،

بالإضافة إلى تفعيل لجنة متابعة تسويق المشتقات النفطية المشكلة من وزارة

النفط والغاز سابقاً بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

وقد تم تكليف المؤسسة لوطنية للنفط وشركة البريقة بشأن إعداد موازنة

سلعية للعام القادم 2017 م، لضبط وتحديد الاحتياجات الكمية للجهات من

المحروقات، وتتولى وزارة المالية مراجعتها وتضمين التغطية المالية

اللازمة لها ضمن الميزانية القادمة.

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