ارتفاع أسعار الذهب بعد نشر محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي .





لندن 12 اكتوبر 2017 (وال) - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع

مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ أوائل سبتمبر ، وبعد أن أشار محضر أحدث

اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي إلى أن الزيادات

في أسعار الفائدة الأمريكية ستكون تدريجية على الأرجح.

ويجعل انخفاض العملة الأمريكية المعدن الأصفر أرخص للمشترين من حائزي

العملات الأخرى.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 42ر0 بالمئة إلى 86ر1292 دولار

للأوقية في نهاية جلسة التداول في السوق الأمريكي.

وقال متعاملون إن المعدن النفيس قد يصل إلى 1300 دولار للأوقية بحلول

نهاية الأسبوع.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 65ر0 بالمئة إلى 18ر17

دولار للأوقية ، بعدما سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة

السابقة.

وصعد البلاتين 34ر0 بالمئة إلى 20ر932 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى

مستوى في أسبوعين عند 50ر934 دولار . وزاد البلاديوم 89ر2 بالمئة إلى

50ر960 دولار للأوقية.





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