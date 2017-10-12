نشرة الصيد البحري .





طرابلس 12 أكتوبر 2017 (وال)- الأحوال البحرية المتوقعة على

الساحل الليبى لهذا اليوم الخميس وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة

التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



*من رأس جدير إلى سرت.

السماء قليلة السحب تتكاثر صباح الغد على ساحل الخمس ومصراته مع احتمال

سقوط امطار خفيفة

الريح برانى الى شرقي ويكون متغير الاتجاه صباح الغد على الساحل الممتد

من الخمس الى سرت سرعته مابين (05-10) عقدة إرتفاع الموج لايتجاوز (0.25

,1) متر. البحر هادى الى خفيف الموج . درجة حرارة سطح البحر (25) درجة

مئوية الرؤيـة جيدة .





*الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى .

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط امطار خفيفة . الريح

شرش الى براني سـرعته مابين (05-15) متر . إرتفاع الموج يتراوح ما بين

(0.25 – 1.25) متر . البحر خفيف الموج الى هادى .

درجة حرارة سطح البحر (25) درجة مئوية الرؤيـة جيدة .

...( وال )...