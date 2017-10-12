مصادر صحية : إيطاليا تسجل حالات تفش لفيروس (إتش5إن8) في مزارع بوسط وشمال البلاد.





روما 12 اكتوبر 2017 ( وال ) قالت مصادر صحية إن إيطاليا سجلت خمس

حالات تفش لفيروس إنفلونزا الطيور (إتش5إن8) شديد العدوى في مزارع بوسط

وشمال البلاد منذ بداية أكتوبر الجاري وإنه سيجري إعدام قرابة 880 ألفا

من الدواجن. والتفشي الأكبر للفيروس، الذي أدى إلى نفوق أو إعدام ملايين

الطيور في غرب أوروبا في الشتاء الماضي، كان في مزرعة لانتاج البيض

بمقاطعة فيرارا.

إعدام طيور بمزرعة تفشى بها فيروس انفلونزا الطيور في فرنسا - أرشيف

رويترز

وقال معهد (آي.زد.إس.في) البيطري إن أحدث تفش تأكد في السادس من

أكتوبر تشرين الأول وإن من المقرر إعدام 853 ألف طائر بحلول 17 أكتوبر

تشرين الأول.

وشمل تفش آخر 14 ألفا من الدجاج الرومي في مقاطعة بريشا من المقرر

إعدامها بحلول 13 من أكتوبر.

ووقعت ثلاث حالات تفش أخرى في مقاطعة فيتشنزا، حيث أعدمت السلطات الطيور

المصابة بالفيروس.

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