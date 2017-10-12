مستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين بالبلدة القديمة مدينة القدس المحتلة .





القدس 12- اكتوبر2017 ( وال) - اعتدى العشرات من المستوطنين الليلة

الماضية، وفجر اليوم الخميس، على ممتلكات المواطنين في البلدة القديمة من

مدينة القدس المحتلة، مما أدى إلى وقوع خسائر مادية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن المستوطنين اعتدوا برشق الحجارة والكراسي

على بعض واجهات المحال التجارية والسيارات في منطقة عقبة الخالدية

بالواد، ومنطقة باب المجلس.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الشبان المقدسيين تصدوا لقطعان المستوطنين،

وأن جنود الاحتلال وفروا الحماية للمعتدين.

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