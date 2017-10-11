ليبيا تتعادل مع تونس وتتأهل للدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة.





طرابلس 11 أكتوبر 2017 (وال)- حقق المنتخب الوطني التعادل مع نظيره

التونسي بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم

في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي لمنافسات المجموعة

السادسة، ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة المقامة حاليا بتونس.

سجل هدفي منتخبنا الوطني اللاعبان " أيمن الشامي " في الدقيقة 27 من

الشوط الأول و" فاضل سليك " في الدقيقة الخامسة من شوط المباراة الثاني.

وبهذه النتيجة رفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 5 نقاط من فوز وتعادلين

في المركز الثاني، ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي صحبة المنتخب التونسي

صاحب المركز الأول برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل.

وسيلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة في الدور ثمن النهائي

منتخب رومانيا، ويلتقي منتخب تونس منتخب كازاخستان غدا الخميس. ...(وال)...