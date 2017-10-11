منتخبنا الوطني لرفع الأثقال يضيف تسع قلائد في مشاركته ببطولة أفريقيا بأوغندا.





طرابلس 11 أكتوبر 2017 (وال) - أضاف رباعو منتخبنا الوطني لرفع

الأثقال تسع قلائد (ثلاث ذهبية وثلاث فضية وثلاث برونزية) في منافسات

اليوم الثاني من مشاركته في البطولة الأفريقية لفئتي الشباب والناشئين

التي تقام حاليا بأوغندا .

فقد تحصل الرباع " أحمد أبوزريبة " على ست قلائد في ميزان 77

كيلوجراما، منها (ثلاث ذهبية) لفئة الشباب، و(ثلاث برونزية) لفئة

الناشئين، وحقق رفعات خطف 105، ونثر 130 كيلوجراما.

وتحصل الرباع " عمر العجيمي " على ثلاث ميداليات فضية في ميزان 77

كيلوجراما لفئة الشباب، وحقق رفعات خطف 105 ، ونثر 130 كيلوجراما.

وكان منتخبنا الوطني قد تحصل على ثلاث ميداليات في افتتاح مشاركته

عن طريق الرباع " أكرم أبو مهدي" في ميزان 62 كيلوجراما لفئة الناشئين،

منها فضية في رفعة الخطف، وبرونزيتان في رفعات النثر والمجموع ، حيث قام

بست محاولات صحيحة في رفعات الخطف لـ87، 92، 96 كيلوجراما، والنثر لـ

110، 112، 116 كيلوجراما.

وبذلك رفع منتخبنا الوطني لرفع الأثقال رصيده إلى 12 قلادة منها

(ثلاث ذهبية وأربع فضية، وخمس برونزية).

ويمثل منتخبنا الوطني في هذه البطولة التي انطلقت أول أمس الاثنين

وتتواصل حتى الـ14 من أكتوبر الجاري، خمسة رباعين هم أحمد زريبة، وأسعد

أبوجريدة، وعمر العجيمي، وعبد المالك قناو، وأكرم أبومهدي، تحت إشراف

المدرب الوطني " عمر الشطية " ومساعده " خليل شنينة ".

ويشارك في هذه البطولة 86 رباعا يمثلون 12 دولة أفريقية هي ليبيا

والجزائر وتونس وجنوب أفريقيا والكاميرون ومورشيوس وغانا وكينيا ونيجيريا

وبتسوانا ورواندا وأوغندا (الدولة المستضيفة) .

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