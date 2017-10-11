غدا الخميس : . الشرارة يستضيف الاتحاد والمحلة يلتقي أبي الأشهر في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 11 أكتوبر 2017 (وال)- تقام مساء غد الخميس مباراتان ضمن

منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم 2017-2018، حسب ما أعلنته لجنة تنظيم

المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

حيث يستضيف فريق الشرارة نظيره فريق الاتحاد، في المباراة المؤجلة

من الأسبوع الرابع لفرق المجموعة الثالثة، بملعب زليتن.

ويلتقي فريق المحلة نظيره فريق أبي الأشهر ضمن منافسات الأسبوع

الخامس لفرق المجموعة الرابعة، بملعب طرابلس الدولي.

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