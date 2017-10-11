فوز الأنوار على النجمة والهلال على دارنس في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 11 أكتوبر 2017 (وال)- فاز فريق الأنوار على فريق النجمة

بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء

بملعب المرج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة

القدم (ذهابا) لفرق المجموعة الأولى.

سجل هدفي الأنوار لاعباه " صالح مخلوف " في الشوط الأول، و" محمد

المريمي " في الشوط الثاني، وسجل هدف النجمة لاعبه " سعد الزياني " في

الشوط الثاني.

وبذلك يرفع الأنوار رصيده إلى ثماني نقاط من أربع مباريات، ويبقى

النجمة برصيده السابق أربع نقاط من أربع مباريات.

وضمن نفس المجموعة اليوم الأربعاء على ملعب طبرق تفوق فريق الهلال

على فريق دارنس (1-0)، سجل هدف الهلال الوحيد لاعبه " عبد الله الشعافي "

نهاية الشوط الثاني، ليضيف فريق الهلال النقطة السابعة إلى رصيده من أربع

مباريات، فيما تجمد رصيد دارنس عند نقطتين من نفس عدد المباريات.

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