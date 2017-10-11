منتدى الوسط للثقافة والتنمية ينظم لقاءً تأبينياً لشهداء الصلح والسلام " شيوخ بني وليد " .

طرابلس 11 أكتوبر 2017 ( وال ) - نظم منتدى الوسط للثقافة والتنمية وبرعاية المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بطرابلس مساء اليوم الاربعاء بفندق كورنتيا لقاءً تأبينياً لشهداء الصلح والسلام، فداء الوطن ( شيوخ مدينة بني وليد) ، الشيخين عبد الله انطاط ، وخميس اسباقة ومرافقيهما من مديرية الأمن بمدينة بني وليد ، عند عودتهما من مهمة اجتماعية، لمتابعة قضية المصالحة بين قبائل الزنتان، والمشاشية.

وحضر اللقاء التأبيني حشد من الفعاليات السياسية والاجتماعية وعدد من رؤساء وأعضاء المجالس المحلية والبلدية ومجالس الشورى والحكماء والاعيان بعدد من المدن والمناطق الليبية .

وقدم النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، خلال كلمته في هذا اللقاء تعازيه لأسر الشهداء، وقبائل ورفلة ومواساته لهم لفقدان الحكماء والعقلاء الذين بذلوا جهوداً كبيرة على تحقيق المصالحة الوطنية.

وأثنى على رجال بني وليد وورفلة على ما قدموه من أجل ليبيا والمصالحة، مؤكداً على أن الرابط الحقيقي بين أبناء الشعب الليبي لا يمكن أن تفرقه الحروب والنزاعات .

وتخليدا لبطولاتهم طالب " معيتيق" بتسمية أحد الشوارع أوالميادين بأسمائهم حتى تبقى ذكراهم راسخة في الأذهان باعبتارهم شهداء المصالحة الوطنية.

هذا وألقيت في هذا اللقاء التأبيني العديد من الكلمات التى أكدت على أن الشهيدين قدما حياتهما في سبيل هذا الوطن من اجل الصلح والمصالحة الوطنية ، احساسا منهما بهموم هذا الوطن ، وايمانا بضرورة لم شمل الاخوة في ربوع الوطن ، اغتالتهم ايادي الغذر بعد عودتهما من اداء رسالة وطنية من أنبل الرسالات واقربها الى الله وهى الصلح واصلاح ذات البين .

ودعت الكلمات أبناء الوطن كافة الى السير في طريق المصالحة وفي ذات الطريق الذي عبده الشهيدين بدمائهم ، ونبذ العنف والخلافات ، واصلاح ذات البين ، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ، و مواصلة تعزيز المصالحة الوطنية بين الفرقاء ولم شمل القبائل والمصالحة بين المدن ، والمضي نحو انهاء النزاع بكل اشكاله بالحوار الجاد والمصالحة الوطنية الشاملة .



...( وال )...



