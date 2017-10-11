قوة الردع تصادر كمية من اسطوانات الغاز من بعض تجار الازمات .

طرابلس 11 أكتوبر 2017 ( وال ) - قامت قوة الردع الخاصة أمس الثلاثاء بمداهمة أحد مستودعات الغاز في منطقة سوق الجمعة بطرابلس .

وقالت قوة الردع في بيان لها على صفحتها الرسمية انها صادرت خلال هذه المداهمة كمية من إسطوانات الغاز من بعض تجار الأزمات الذين زادوا من معاناة المواطن في الحصول على أقل حقوقه بعد أن وصل سعر إسطوانة الغاز لـ 50 دينار في السوق السوداء بحسب البيان .

وأشارت الى انه وحسب التحقيقات المبدئية مع صاحب المستودع اعترف انه يقوم بشراء الأسطوانات من المستودع بسعر ثلاثة دينار ويقوم ببيعها بأكثر من ثلاثين دينار.

وحذر بيان قوة الردع كل الموزعين أصحاب التراخيص بأن يتقوا الله في المواطنين وأن يكونوا على قدر المسؤولية والثقة التي مُنحت لهم وإلا ستتم ملاحقتهم ومحاسبتهم وسحب التراخيص منهم .



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