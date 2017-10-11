" معيتيق " يلتقي رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني .

طرابلس 11 أكتوبر 2017 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد معيتيق" مساء اليوم الاربعاء رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني الدكتور" عادل الزنداح" .

وبحسب ادارة التواصل والاعلام فقد استعرض " الزنداح " خلال اللقاء آلية عمل الهيئة التي تضم تحت مظلتها أكثر من" 503 "، مابين كلية ومعهد موزعين بمختلف مناطق ليبيا بإجمالي" 130" الف طالب بمختلف التخصصات.

كما وضع" الزنداح" النائب " أحمد معيتيق" في صورة المشاكل والمختنقات التي تعيق سير عمل الهيئة وأدت إلى قصورها في تأدية المهام الموكلة لها.

ومن جهته أكد" معيتيق" على أهمية الكليات التقنية والمعاهد العليا والمتوسطة، والدور الذي تقوم به لخلق جيل من المهنين والتقنيين في مختلف التخصصات يتم الاستفادة منهم عند دخول سوق العمل، وشدد على ضرورة دعمها وحلحلة المختنقات التي تعيقها.



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