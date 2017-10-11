رئيس المجلس الرئاسي يقوم اليوم بزيارة تفقدية لمدينة صبراتة .

طرابلس 11 أكتوبر 2017 ( وال ) - قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " صباح اليوم الأربعاء بزيارة إلى مدينة صبراتة لتفقد المدينة والوقوف على احتياجاتها الأمنية والخدمية .

وكان في استقبال " السراج " آمر غرفة صبراتة العسكرية العميد " عمر عبد الجليل " ، وعميد البلدية " حسين الدوادي "، وعضو مجلس النواب عن صبراتة " المبروك الخطابي " وعدد من الأعيان بالمدينة .

وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فقد رافق " السراج " في هذه الزيارة وفد يضم رئيس الأركان اللواء عبد الرحمن الطويل ، وآمر الحرس الرئاسي اللواء نجم الدين الناكوع ، ووكيل وزارة الداخلية عبدالسلام عاشور ووكيل وزارة الحكم المحلي ادريس الشاردة ، ورئيس جهاز الهجرة غير الشرعية العقيد محمد بشر.

وعقد " السراج " اجتماع موسع بمُرَكب دار تليل ، بحضور أعضاء غرفة عمليات محاربة تنظيم الدولة والأجهزة الأمنية بالمدينة .

ورحب الحاضرون بزيارة السراج في هذا الوقت بعد تحرير المدينة وتطهيرها من الجماعات الإجرامية والخارجة عن القانون ، مؤكدين على الدور المحوري لرئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني الذي ساهم بشكل مباشر في إنجاز هذه المهمة الصعبة.

ومن جانبه أشاد " السراج " في كلمة له بدور أبناء صبراتة وعلى رأسهم المؤسسة العسكرية والأمنية التي استطاعت القضاء على المجموعات المسلحة المارقة، والتي كان لها دور سابق في القضاء على بؤر الارهاب وعلى رأسها تنظيم الدولة داعش في المدينة ، مترحماً على شهداء الواجب الذين سقطوا في سبيل اداء هذا الواجب الوطني ، مؤكداً أن حكومة الوفاق لم ولن تدخر جهداً لبناء دولة المؤسسات والقانون وتوحيدها ، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية لتكون تحت قيادة السلطة المدنية التنفيذية.

كما تطرق " السراج "الى الاحتياجات العاجلة وتقديم ما يلزم من دعم للقيام بمهامهم في تأمين المدينة وضواحيها بالتنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى ، وعلى رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

كما التقى " السراج " خلال الزيارة عميد بلدية صبراته وأعضاء بالمجلس البلدي وممثلين عن وزارة الصحة بالمدينة، وبحث الاجتماع الاحتياجات العاجلة للمواطنين والنازحين وآلية تعويض المتضررين من الأحداث الأخيرة، بالإضافة إلى ملف الجرحى والشهداء.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أعلن الثلاثاء عن تشكيل لجنة لحصر الأضرار التي خلفتها اشتباكات صبراتة. كما أصدر السراج التعليمات لجميع الوزارات بتسخير كافة الإمكانيات ليعود الاستقرار بالمدينة وضواحيها .



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