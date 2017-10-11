ايران تؤكد انها لن نتفاوض مجددا على الاتفاق النووي .





طهران 11 اكتوبر 2017 (وال)- قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد

ظريف، اليوم الأربعاء، إن طهران ترفض التفاوض مجددا بشأن الاتفاق النووي.

وأكد ظريف، خلال جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني، على وجود قرار قاطع بعدم

الرضوخ للضغوط الأمريكية، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للرد على أي قرار

تتخذه واشنطن بشأن الاتفاق النووي، وقادرة على الصمود أمام أي تهديد.

وقال: "في حال اتخذت أمريكا أي قرار ضد الاتفاق النووي فرد إيران سيكون

ساحقا".