أوبك تتوقع ارتفاع الطلب على النفط وتشير لتحسن السوق في 2018 .





لندن 11 اكتوبر 2017 ( وال )- توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "

أوبك " اليوم الأربعاء زيادة الطلب على نفطها في 2018 ، وقالت إن اتفاق

خفض الإنتاج الذي أبرمته مع منافسين يتخلص بنجاح من تخمة المعروض من

الخام ، مشيرة إلى تحسن السوق العالمية العام القادم.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن العالم سيحتاج إلى ( 33.06 ) مليون

برميل يوميا من الخام الذي تنتجه المنظمة العام القادم بارتفاع قدره (

230 ) ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.

وذكرت المنظمة التي تضم 14 عضوا إن إنتاجها النفطي في سبتمبر ، بحسب

تقديرات مصادر ثانوية، جاء دون توقعات الطلب وإن كانت الإمدادات زادت

قليلا.

وأضافت تقول مع اتجاه السوق إلى موسم الشتاء ، تشهد إمدادات الوقود

المقطر توازنا على نحو ملحوظ، وهو ما يمثل تغيرا مقارنة مع الفائض في

الإمدادات خلال العامين الأخيري.

"أوبك ومنتجو النفط الرئيسيون من خارجها يمضون قدما في تخليص سوق

النفط من الكميات الفائضة".

وأشارت المنظمة إلى أنها ضخت ( 32.75 ) مليون برميل يوميا في سبتمبر

بارتفاع حوالي 89 ألف برميل يوميا مقارنة مع أغسطس .

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